Giovane corista scelto per l’ensemble internazionale 

Fondatore e direttore della corale Kairòs di Serramanna, Emanuele Piras, 25 anni, è stato selezionato tra oltre 160 candidati, per la formazione 2024 del prestigioso World Youth Choir, un’ensemble internazionale dei migliori giovani cantanti corali provenienti da tutto il mondo.Insieme ad altri 2 connazionali, Piras rappresenterà l’Italia nella formazione corale composta da 93 giovani provenienti da 45 Paesi diversi.

«La musica ha sempre fatto parte della mia vita e lo studio e la dedizione al canto corale occupa gran parte delle mie giornate». Sempre in costante formazione, collabora con diverse formazioni corali della Sardegna. «Questo progetto – prosegue Piras – nasce per caso, dopo aver passato la selezione per l’audizione al coro giovanile italiano è arrivata la proposta di partecipazione e mi son detto perché no? Proviamoci. Così seppur con qualche titubanza,ho registrato la parte, inviato i provini e incrociato le dita. La gioia per aver superato la selezione è stata tanta e forse un po inaspettata, ma ci tengo a sottolineare che ogni mio traguardo è e sarà sempre condiviso con i “miei” coristi, che non mi hanno mai fatto mancare il supporto».

