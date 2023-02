Giovane  colpito al volto col martello 

Notte di violenza durante i festeggiamenti del carnevale. Una violenta rissa è scoppiata tra due giovani all’uscita di un bar del centro, al termine della sfilata dei carri allegorici.

L’episodio si è verificato intorno all’una e mezza, a seguito di una discussione nata fra i tavolini di un locale e degenerata all’esterno con una colluttazione tra i due. Ad avere la peggio un giovane di 22 anni di Sorso, Patrizio Carboni, che, colpito con un martello (sequestrato poi dalla Polizia) al volto, ha riportato gravi lesioni ad un occhio. Il ragazzo è stato trasportato al Pronto soccorso dal 118 e tenuto sotto osservazione dai medici. L’aggressore, suo coetaneo, di Sennori, è stato denunciato per gravi lesioni in attesa di altre disposizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Porto Torres e gli agenti della Polizia che procedono con le indagini per conoscere le motivazioni che hanno scatenato la rissa. (m. p.)

