Giovane cade dalla scogliera 

Grande spavento, ieri mattina a Porto Pino dove, per cause da accertare Francesco Carvon,e 23 anni, originario di Villaperuccio, ma residente nel nord Italia, è caduto da una scogliera mentre si trascorreva una giornata dedicata alla pesca con i familiari a Candiani. Il giovane, soccorso immediatamente, è stato accompagnato nel piazzale di Porto Pino, dove sono arrivati il 118 (Soccorso Giba), e l’elisoccorso da Cagliari. Viste le non gravissime condizioni il giovane è stato trasportato al Sirai di Carbonia. (f. m.)

