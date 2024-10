Giovane cade dalla moto e resta ferito 

Federico Tuveri, 28 anni di Arbus, è rimasto ferito in un incidente stradale e ora è stato ricoverato in attesa di un intervento chirurgico a un piede. Il giovane, a bordo della sua moto, nel primo pomeriggio di sabato, percorreva la centralissima via Libertà. Per cause ancora da accertare, il motociclista ha finito la sua corsa contro una macchina parcheggiata sul ciglio della strada.

Caduto a terra è finito sotto l’auto. È stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, arrivati con due ambulanze, che dopo le prime cure lo hanno trasferito all’ospedale di San Gavino. A chiamare i soccorsi sono stati i negozianti del posto, che si sono resi conto delle serie condizioni del giovane. Sul posto è intervenuta una squadra della Polizia municipale per il supporto alla viabilità. Stando ai primi rilievi, sembrerebbe che il centauro abbia deviato il percorso per evitare due auto che lo precedevano. (s. r.)

