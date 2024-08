Giovane boscaiolo semidecapitato, è giallo 

BOLZANO. Mentre si attendono i risultati dell'autopsia, resta fitto il giallo sulla morte di Aaron Engl, il boscaiolo di 24 anni di Terento, in Val Pusteria, trovato senza vita domenica mattina nella piccola frazione di Marga. Il corpo del ragazzo è stato trovato riverso a terra, vicino al suo fuoristrada, con una profonda ferita al collo che lo ha quasi decapitato. La lesione potrebbe essere stata provocata da una motosega, ma per ora è solo una ipotesi. I carabinieri cercano di capire se ci fossero altre persone, che si sono allontanate dopo la morte del boscaiolo.

E intanto non si riesce a individuare un movente per la strage che poche ore prima aveva sconvolto San Candido, a neppure 50 chilometri da Terento, dove il 48enne Ewald Kühbacher ha ucciso in casa il padre novantenne, poi ha ucciso sul pianerottolo la vicina Waltraud Jud e infine si è sparato alla gola mentre i carabinieri favevano irruzione in casa, dove si era barricato, e infine è morto poche ore dopo il ricovero. «Allo stato attuale non abbiamo elementi per dire quale sia stato il movente», ha ammesso la pm Federica Iovene. Secondo Iovene si può supporre «che la vicina di casa sia una vittima collaterale». Intanto i carabinieri hanno chiarito che Kühbacher «ha sparato con una pistola calibro 9, i bossoli ritrovati sembrano provenire dalla stessa arma. E ha usato quest’arma anche contro se stesso».

