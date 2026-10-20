Giovane bloccato con droga e contanti 

Un disoccupato 31enne è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu per detenzione di droga a fine di spaccio nel corso di un controllo di prevenzione che ha interessato anche diversi altri centri della Compagnia.

Il giovane, del quale non sono state fornite le generalità, è stato fermato per un controllo in una strada del centro abitato di Burcei: perquisito, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. In un successivo controllo domiciliare gli stessi militari hanno recuperato altre dosi di marijuana per circa sette grammi, 1.700 euro in contanti, un bilancino di precisione e una taglierina, denaro che si sospetta incassato dalla cessione della droga e materiale ritenuto utile a preparare le dosi. L’indagato è finito agli arresti domiciliari.

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