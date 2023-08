Giovane accoltellato al cuore dopo una lite per un cane 

BOLOGNA. Una lite cominciata per le proteste contro un cagnolino che aveva fatto i bisogni nel parco, degenerata in un omicidio. Sarebbe questo, dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, il retroscena dell'aggressione che domenica pomeriggio, a San Giovanni in Persiceto (Bologna), è costata la vita a un 31enne di origine pakistana, residente nella cittadina. A ucciderlo sarebbe stato un 22enne di Persiceto, arrestato dai carabinieri per omicidio volontario. Il giovane, operaio metalmeccanico incensurato, davanti al magistrato che lo ha sentito in serata si è avvalso della facoltà di non rispondere.

RIPRODUZIONE RISERVATA