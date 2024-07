Giostrina inutilizzabile per una perdita idrica  

Una pozza d'acqua causata da una perdita idrica attorno a uno dei giochi all'interno del Parco Magico in via dell'Argine sta provocando disagi e le proteste dei genitori. I bimbi infatti si sporcano di fango e molte mamme hanno dovuto proibire loro di usare il gioco. L'appello, rivolto sia al Comune che ad Abbanoa, è che si intervenga quanto prima per riparare la perdita idrica e, nel frattempo, di recintare il gioco perché non sia utilizzabile dai bambini finché non sarà risolto il problema.

