Giostre  per bambini: ecco dove 

Sono sei le aree pubbliche dove è possibile installare attività di spettacolo viaggiante. Le ha stabilite il Comune, che ha aperto alla possibilità di presentare le domande per ottenere la concessione: sono piazza Giovanni XXIII (compatibilmente con lo svolgimento dei mercatini tematici già previsti), piazza Galilei, piazza Garibaldi (area ex distributore di carburante), piazza dei Giudicatii, piazzale del Lazzaretto (limitatamente all’area di proprietà comunale), Su Siccu.

Le aree individuate per i luna park e i parchi di divertimento sono invece l’Arena Grandi Eventi a Sant’Elia e l’area di via Aresu angolo via Asquer. Per informazioni pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it.

