Giostra, Ardia e Carrela tra le corse equestri d’Italia 

La Sartiglia, l’Ardia e Sa Carrela ‘e Nanti sono i tre eventi equestri della provincia di Oristano che faranno parte della costituenda “Fondazione delle corse storiche”. A Fucecchio, nella sede della Fondazione Montanelli- Bassi, ieri si sono messe le basi per la costituzione di un organismo chiamato a tutelare gli storici appuntamenti equestri.

Dai rappresentanti delle manifestazioni è arrivato il consenso al disciplinare che costituirà l'inizio del percorso: “Uniti nelle regole, diversi nelle tradizioni” è il collante dell’accordo. In Toscana le firme sono state apposte dal sindaco di Sedilo Salvatore Pes e i dai delegati Peppe Sedda per la Sartiglia e Antonio Randine per Sa Carrela.

«Questo è solo il primo passo – evidenzia Pes - per una collaborazione a tutto tondo che ci vedrà andare insieme, pur mantenendo ognuno le distinte peculiarità che sono il punto di forza dei singoli eventi equestri». L’obiettivo è insomma quello di lavorare affinchè enti organizzatori di corse storiche di cavalli abbiano tutti la dignità che meritano, non solo su scala regionale ma nazionale.

Prosegue quindi il percorso avviato nel 2019 proprio a Fucecchio, quando molte associazioni ed enti si ritrovarono per unire le proprie forze e promuovere un interlocuzione con il ministero dell'Agricoltura. La finalità è anche quella di difendere le tradizioni di ciascuno, condividendo regole che tutelano la salute degli animali. ( )

