Giostra aperta agli over 65, il verdetto 

«Tornare in sella, a distanza di ventidue anni dall’ultima volta, per correre la Sartiglia? Perché no!». Neppure il tempo di riflettere sulla domanda che la risposta è già servita, seppure il sorriso sotto i lunghi baffi lasci intendere il tono scherzoso. O forse no. Perché Antonio Fiori, per tutti “Melanzana”, sul percorso di via Duomo tornerebbe davvero nonostante le ottantadue primavere sulle spalle. Nel suo curriculum figurano «quarantasette edizioni, 22 stelle d’argento e 6 d’oro - elenca senza tentennamenti - Un anno sono stato l’unico cavaliere ad andare a centro nelle due giornate per via del fortissimo vento, anche se non volevano premiarmi perché sostenevano fossi troppo lento». Il cilindro lo ha indossato due volte, la passione per la giostra lo accompagna da generazioni. «A cavallo ci so andare, la salute non manca - puntualizza - Ma sono contento così: nel 2003, quando ho corso la mia ultima edizione per raggiunti limiti d’età (allora era sessant’anni), ho avuto l’onore di effettuare la discesa alla stella subito dopo le pariglie dei capicorsa, è stato emozionante».

Sull’opportunità di lasciare campo libero anche agli over 65, però, non ha dubbi: «Se un cavaliere se la sente, non vedo perché non dovrebbe partecipare». La decisione definitiva potrebbe arrivare già domani nel corso del vertice tra Comitato Sartiglia, gremi e associazione Cavalieri. Sul tavolo la proposta di abolire definitamente l’articolo del regolamento che fissa a 65 anni il tetto massimo per poter far parte del corteo dei cavalieri e la rimodulazione del punto 9: quello che affida alle corporazioni di San Giovanni e San Giuseppe «totale autonomia nella scelta delle pariglie dei Componidori», ma prevede il rispetto degli «adempimenti» prescritti per i cavalieri. Una definizione troppo vaga, sulla quale si è acceso il dibattito dopo la scelta dei Falegnami di includere nel terzetto che guiderà la Sartiglia del 4 marzo il 66enne Pietro Putzulu. L’associazione Cavalieri, a quel punto, ha puntato i piedi per ottenere lo stesso trattamento per il socio Enrico Fiori: stessa età, stessa voglia di dar spettacolo, ma tagliato fuori dal regolamento. Ora, a poco più di un mese dall’appuntamento con la manifestazione, si apre un nuovo scenario.

Domani scade anche il termine per l’iscrizione delle pariglie e, salvo dietrofront dell’ultima ora, i terzetti da eliminare con le selezioni che torneranno a Cort’e Baccas il 9 febbraio, saranno due. L’accesso sarà consentito solo agli addetti ai lavori. Il pubblico dovrà attendere il 2 e 4 marzo.

