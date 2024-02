Giostra alle porte, traffico in tilt 

Oramai è tutto pronto: ancora poche ore e Oristano sarà travolta dalla magia della Sartiglia. Lungo le vie Duomo e Mazzini sono già state sistemate sabbia e balle di fieno. Ma in attesa di poter assaporare lo spettacolo, puntuali sono scattati divieti e disagi che già ieri hanno mandato in tilt il traffico cittadino.

Viabilità nel caos

In via Cagliari lunghe code per consentire l’allestimento del percorso che sarà teatro della corsa alla stella e l’area nella quale stazioneranno i cavalieri durante la consegna delle spade. Centro storico paralizzato, ma le seccature maggiori si sono registrate nella zona del Foro Boario dove le limitazioni per il cantiere di rifacimento stradale si sono sommate al divieto di transito istituito in via e in vico Ricovero e nell’ultimo tratto di via Figoli. Disagi anche in viale Marconi, dove ieri mattina gli operai stavano tracciando la segnaletica orizzontale. In piazza Manno, altra area off limit per lavori in corso, sono stati sistemati le balle di fieno che delimiteranno il corridoio all’interno del quale faranno il loro ingresso in via Duomo il corteo di Eleonora e quello dei cavalieri.

I consigli

Per la tre giorni in città è atteso il pubblico delle grandi occasioni: meglio dunque muoversi per tempo per poter assistere alla giostra. Dal Comune invitano ad usufruire dei parcheggi in periferia. Nel piano operativo predisposto dalla polizia locale figurano 4.356 posti auto: 720 al centro commerciale Porta Nuova, 260 al centro commerciale in via Dublino, 200 all’Eurospin via Zara e altri 20 in quello di via dei Muratori, 300 in via Lussu, 130 al Palazzo di Giustizia, 201 nel parcheggio via Carducci, 300 nel prolungamento viale Repubblica, altri 320 nella struttura di via Mariano IV per citarne alcuni.

Domani, lunedì e martedì è sospeso il servizio parcheggi a pagamento (ad eccezione delle strisce blu in struttura in via Carducci e via Mariano IV).

Chiusure

Lunghi tratti di via Cagliari, soprattutto nella parte sud quindi per chi arriva da Cagliari, saranno chiusi per diverse ore. Il consiglio quindi è di parcheggiare in una delle aree sosta predisposte dal Comune e di proseguire a piedi sino al centro cittadino.

I portali

L’accesso ai percorsi di via Duomo e via Mazzini sarà regolato da 14 portali dotati di telecamera conta persone in ingresso e in uscita: in vico Episcopio, via Crispi, via Ciutadella de Menorca, via Eleonora, piazza Eleonora-San Francesco, piazza Roma, due in via Serneste, Portixedda, via Solferino, piazza Mariano, via Mariano IV, vico Mazzini, via Figoli. Ogni settore avrà vie e spazi di fuga adeguatamente segnalati.

Raccolta rifiuti

Già da tre giorni gli operai di Formula Ambiente, società che gestisce il ritiro rifiuti in città, ha posizionato le isole ecologiche in alcune aree del centro. Sorprende però che non siano molte e che in alcune aree (come ad esempio piazza Martini o via La Marmora) dove invece si sistemano ambulanti che vendono alimenti e bevande, non ci siano.

