Giorni di celebrazione per Salvatore Satta 

«Salvatore Satta è stato un personaggio di grandissimo spessore, riconosciuto dal punto di vista internazionale non solo per la sua opera-simbolo, “Il giorno del giudizio”», dice la studiosa Angela Guiso. Nuoro fremeva, non vedeva l’ora di celebrare e ricordare il grande giurista e scrittore. Il prossimo autunno anche il capoluogo barbaricino lo omaggerà, a 50 anni dalla sua scomparsa. Il 10 ottobre si svolgerà nell’auditorium dell’Isre un convegno con studiosi e giuristi di rilievo mondiale. Le “Celebrazioni sattiane”, presentate nelle sale di Spazio Ilisso, però, approderanno pure a Sassari (il 17 ottobre) e Roma (il 19 dicembre).

Tre appuntamenti organizzati dall’Associazione editori sardi. Tre convegni in luoghi emblematici della vita di Salvatore Satta. Il 10 ottobre si partirà da Nuoro, la città natale, all’auditorium Lilliu dell’Isre. Il 17 ottobre tappa a Sassari, nell’aula magna dell’università, nella città degli studi liceali e della laurea, oltre che di amici fondamentali come Giacomo Delitala e Lorenzo Mossa. Infine, il 19 dicembre si andrà a Roma, la sua ultima residenza e luogo della sua attività accademica alla Sapienza, dove è stato preside della Facoltà di Giurisprudenza, nella sede dell’Accademia dei Lincei. (g. l.)

