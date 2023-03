Giorni contati per l’incrocio della morte 

Il sentito applauso dei sindaci del Medio Campidano ha suggellato la firma di approvazione al progetto esecutivo Anas per la realizzazione della rotatoria in località S’Acqua Cotta, nell'incrocio fra la statale 196 di Villacidro al chilometro 19 e la statale 293 di Giba. La delibera è stata approvata stamattina dal sindaco Federico Sollai e dalla giunta comunale di Villacidro – sul cui territorio ricade interamente l’opera - in forma ufficiale e sottoscritta dai sindaci Francesco Spiga (Vallermosa), Massimo Pinna (Villasor), Giuseppe De Fanti (Guspini), Sergio Murgia (Serramanna), Andrea Floris (Gonnosfanadiga), Maria Beatrice Muscas (Samassi) e Paolo Salis (Arbus), oltre che dal deputato Gianni Lampis e dalla consigliera regionale Rossella Pinna.

L’incrocio a raso

Quello di S’Acqua Cotta, snodo fondamentale fra i territori del Linas, del Sulcis-Iglesiente e del Cagliaritano, negli anni è stato triste teatro di molteplici incidenti gravi, talvolta mortali, dovuti alla conformazione della strada con corsie strette, alla presenza di un dosso in prossimità del bivio e all’alta velocità che i veicoli arrivano a raggiungere nel lungo rettilineo fra Villacidro e Villasor. «Questo è un giorno importante per il nostro territorio. La messa in sicurezza dell’incrocio di S'Acqua Cotta unisce tutti i sindaci, attuali e passati, perché è una battaglia cominciata molti anni fa. Credo sia doveroso dedicare questo momento ai nostri concittadini che hanno subìto gravi lutti e a chi purtroppo ha perso la vita in quell'incrocio maledetto». Esordisce così Federico Sollai, il sindaco di Villacidro, durante l’incontro nell’aula consigliare del Comune di Villacidro con gli ingegneri Anas Barbara Porcu e Francesco Corrias, che hanno illustrato il progetto e i tempi di realizzazione dell'opera.

Il progetto esecutivo

È stimato in 704.000 euro. I lavori cominceranno a maggio e saranno conclusi entro 9 mesi. «Mi preme sottolineare che durante l’esecuzione dei lavori il traffico veicolare non verrà mai interrotto», specifica l’ingegnere Corrias.La rotonda avrà un diametro esterno di 40 metri, mentre la corona circolare interna avrà una larghezza di percorrenza di 7 metri. Corredata da 28 punti luci e da nuova segnaletica verticale e orizzontale, avrà anche una piantumazione interna con arbusti ed essenze autoctone.L’esecuzione della rotatoria migliora notevolmente la sicurezza fra due statali perpendicolari ad alto traffico, anche di mezzi pesanti che ricoprono circa il 7 per cento del totale. Il flusso giornaliero medio totale – nei giorni feriali - per la statale 196 è pari a 3258 veicoli e sulla statale 293 di 2293 veicoli», indica l'ingegnere Corrias, « Da 32 potenziali punti di conflitto fra veicoli, presenti ora nell'incrocio a raso, si passerà a 8 con la rotatoria. La sua realizzazione concorrerà a diminuire la velocità di percorrenza dell’ incrocio, uno dei maggiori fattori di rischio. L’accordo quadro per l’esecuzione del progetto è già in essere, per questo i tempi di realizzazione saranno rapidi».