Giorni contati per la casa di riposo 

Dopo gli ispezioni effettuate dall'Asl, la casa di riposo di via Santa Maria dal 26 ottobre chiuderà le sue porte, in coincidenza con la scadenza naturale del contratto della ditta che ne ha la gestione. Sono necessari interventi per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. Il Comune si è impegnato ad assistere gli anziani (una decina) nella ricerca di una nuova destinazione e auspica che la struttura possa riprendere l'attività al più presto, con un numero maggiore di ospiti rispetto a quelli attuali. Preoccupazione anche per il futuro di una ventina di lavoratori.

Le necessità

L'Asl ha individuato carenze igienico-sanitarie che richiedono sia interventi di manutenzione come la tinteggiatura degli ambienti, migliorie nei servizi igienici e la creazione di uno spogliatoio per il personale. A causa dell'entità dei lavori, è necessaria l'evacuazione totale della struttura. Alberto Lisci, assessore ai Servizi sociali, ha dichiarato che si sta lavorando per trovare alternative per gli ospiti:«Stiamo collaborando con i parenti e i tutori degli ospiti. Il trasferimento è inevitabile, poiché i lavori non possono essere procrastinati ulteriormente, e ci auguriamo che possano essere completati il più velocemente possibile». Filippo Usai, presidente della commissione politiche sociali, spera che gli anziani possano restare nel paese.

Le preoccupazion i

Marcello Pistis, capogruppo di minoranza, si dichiara sorpreso dalla decisione di chiudere, resa nota tramite l'albo pretorio: «Chiederemo spiegazioni. La chiusura della struttura rappresenterebbe un triste epilogo della pessima gestione della Fondazione Guspini per la Vita. Speriamo in una futura riapertura». Anche il sindacato: «Chiederemo un incontro con il sindaco per discutere delle implicazioni della chiusura e cercare di preservare i posti di lavoro», dice Loredana Zuddas della Cisl. La stessa ha sottolineato che, nonostante le preoccupazioni, è positivo il fatto che siano stati stanziati fondi regionali per la ristrutturazione dell'intera struttura ex Fondazione Guspini per la Vita, in cui trova posto la comunità integrata: «C'è una delibera della giunta regionale che integra la struttura nella rete dei servizi pubblici e quindi la ristrutturazione è assolutamente necessaria».

