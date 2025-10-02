Giornate Fai, porte aperte alla colonia penale di Mamone 

Il Fai per le Giornate di Autunno apre ai visitatori le porte della colonia penale di Mamone. L'11 e il 12 ottobre verrà offerta al pubblico la possibilità di visitare una parte della casa di reclusione, uno dei pochissimi esempi di colonie penali all'aperto ormai rimaste e ancora in attività.

«I motivi che ci hanno indotto a fare questa scelta – spiega Carla Pacchiano, responsabile del Fai nuorese – sono diversi: da una parte l'interesse per l'ambiente naturalistico su cui insiste la struttura, molto suggestivo e variegato, che mostra diversi paesaggi con caratteristiche differenti legate alla varietà di altitudini su cui si estendono i suoi 2700 ettari». Le visite alla colonia penale di Mamone, saranno possibili solo ed esclusivamente su prenotazione da effettuarsi sul sito Fai prenotazioni, attivo fin da questo pomeriggio. Sarà possibile scegliere lo slot orario che risulta più comodo tenendo presente che la visita avrà la durata di un'ora circa. Le procedure di registrazione hanno bisogno di tempo per cui viene suggerito di prenotare quanto prima e, possibilmente, entro lunedì prossimo. Contemporaneamente alla prenotazione è indispensabile inviare una copia del documento di identità all'indirizzo gfamamone@fondoambiente.it. Per facilitare il trasferimento a Mamone la delegazione mette a disposizione dei soci e, se ci fossero dei posti ancora disponibili anche dei non soci, un pullman che partirà da piazza Veneto alle 7,30 sia di sabato che di domenica, naturalmente previa prenotazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA