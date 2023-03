Giornate Fai, gli studenti protagonisti  

Il complesso archeologico “S'Arcu 'e is Fòrros” sarà l’unico sito ogliastrino protagonista della trentunesima edizione delle giornate Fai di Primavera. A fare da guida, il 25 marzo prossimo, saranno gli alunni “Apprendisti Ciceroni” del liceo Leonardo da Vinci di Lanusei. Sabato prossimo le visite si terranno la mattina e il pomeriggio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. L’evento è curato dal gruppo Fai dell’Ogliastra. Il sito alle porte dell’Ogliastra nel territorio di Villagrande, è di estrema importanza per l’archeologia isolana. Si tratta di un ampio villaggio-santuario costruito dai nuragici su un preesistente insediamento, caratterizzato da tre templi “a mégaron”. L’apertura per la giornata del 25 marzo è realizzata in collaborazione con la Società Archeonova Srl del Comune di Villagrande Strisaili, e con gli studenti del da Vinci.

RIPRODUZIONE RISERVATA