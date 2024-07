Giornate estive all’insegna degli scacchi 

Gli scacchi a fare da collante ad attività incentrate su laboratori teatrali, discipline Stem ed esercitazioni di stampa in 3d, sortite in spiaggia e visite nelle sedi dei principali circoli scacchistici della Sardegna. Sono i capisaldi del progetto “Scaccomatto” gestito dall’associazione Scarzella in collaborazione con la cooperativa Isola Verde, l’istituto comprensivo Meloni di Domusnovas, i comuni di Domusnovas e Musei e l’asd Mo.S.Ca di Cagliari e rivolto ai giovani dai 5 ai 10 anni di Domusnovas e Musei (130 posti disponibili). Un progetto di 12 mesi finanziato con 130 mila euro di fondi Pnrr. Imminenti le prime le gite al mare. Il progetto nasce dall’attività scacchistica in forte crescita nell’iglesiente (tanti atleti a podio ad ogni livello e da 3 anni Domusnovas ospita anche il campionato provinciale assoluto under 18). «Abbiamo voluto implementare con attività ludiche e di formazione la pratica degli gli scacchi - spiega la coordinatrice del progetto Maria Giovanna Dessì - per potenziare le competenze matematiche, logiche e relazionali che già si sviluppano indirettamente giocando a scacchi». Sulla pagina facebook di Elda Mazzocchi Scarzella è già partito un contest per scegliere il logo che accompagnerà il progetto Scaccomatto. (s. f.)

