Giornate di Primavera Il Fai si prepara ad esibire i gioielli di Sardegna  

Il patrimonio culturale e paesaggistico che ci circonda non è solo un tesoro da ammirare, ma un bene da custodire e celebrare. È con questo spirito che, sabato 22 e domenica 23 marzo, le Giornate Fai di Primavera torneranno a coinvolgere tutta Italia, offrendo a cittadini e turisti un'occasione unica per scoprire luoghi di straordinaria bellezza e valore storico. «Con questa 33ª edizione, che coincide con il 50° anniversario del Fai Ets, l’evento acquista un significato molto speciale», dichiara la presidente della Fondazione Monica Scanu. «Stiamo infatti celebrando mezzo secolo di dedizione e passione nella salvaguardia e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale. Un impegno che oggi si rinnova».

Tappe

In Sardegna, l’evento toccherà 11 luoghi speciali tra arte, storia e natura, aprendo al pubblico siti normalmente inaccessibili o poco conosciuti, grazie all'impegno dei volontari del Fai e degli “Apprendisti Ciceroni” che guideranno le visite. L’isola non è mai stata così protagonista, con aperture che coinvolgeranno Sassari, Alghero, Palau, Tempio Pausania, Golfo Aranci, Nuoro, Busachi, Cagliari e Assemini. Un’opportunità imperdibile per esplorare il patrimonio isolana, dove l’eco della storia risuona tra i paesaggi incontaminati, e la cultura si intreccia con la bellezza naturale. A livello nazionale, le Giornate Fai di Primavera coinvolgeranno 750 luoghi in 400 città italiane. Ogni visita è anche un’opportunità per contribuire alla tutela della nostra eredità culturale, attraverso una donazione o l'iscrizione al Fai.

I palazzi

A Sassari si potrà visitare il Palazzo della Provincia, simbolo del potere locale, costruito tra il 1873 e il 1877 in stile neoclassico, che ospita importanti opere d'arte, tra cui il ciclo pittorico civile di Giuseppe Sciuti. Non lontano, sarà possibile scoprire Villa Pozzo (già Villa Caria), una residenza costruita negli anni ’20 in stile Liberty, un tempo dimora di una famiglia di imprenditori sardi e oggi proprietà della Regione. In città, anche La Frumentaria, un edificio storico del XVI-XVII secolo, sarà visitabile come testimonianza del progetto di recupero e valorizzazione del centro storico. Alghero aprirà la Biblioteca del Mediterraneo e l’Archivio Storico che, recentemente restaurati, integrano architettura moderna e storica, custodendo manoscritti rari e altre opere di valore. A Tempio Pausania , il Palazzo Sanguineti , costruito tra il 1902 e il 1906, offrirà uno spunto sulla storia della famiglia genovese Sanguineti, tra la sua raffinata architettura e gli affreschi che raccontano il passato commerciale della Gallura. A Golfo Aranci, sarà possibile accedere al Pozzo Sacro di Milis, sito archeologico nuragico recentemente restaurato e ora aperto ai visitatori, insieme alla stazione ferroviaria ottocentesca.

Il monastero

A Nuoro sarà protagonista il Monastero delle Carmelitane Scalze Mater Salvatoris che, costruito tra il 1990 e il 1994, unisce architettura religiosa e panorami mozzafiato, con visite alla cappella e alle zone escluse alla clausura. A Busachi, aprirà eccezionalmente la Diga Eleonora d’Arborea che, inaugurata nel 1997, rappresenta un imponente simbolo dell’ingegneria sarda.

A Cagliari si potrà scoprire la Caserma Attilio Mereu, un edificio storico degli anni ’30 progettato per l'esercito, dichiarato di interesse culturale, storico e artistico con decreto del Ministero della Cultura.

Infine, saranno aperti al pubblico i Beni Fai dell’isola: le Saline Conti Vecchi di Assemini e le Batterie Talmone a Punta Don Diego, a Palau.

