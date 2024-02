Giornate dell’orientamento: in migliaia alla Cittadella 

«Sai che l’idea di fare l’educatore mi piace?», dice un giovane mentre attende l’autobus per tornare a casa insieme all’amico. «Il corso non è male, non è un lavoro statico e soprattutto sei di grande aiuto per gli altri». Nel giardino, invece, un gruppo di quattro ragazze sedute su una panchina, sfoglia la brochure: «Ragazze», esordisce una mentre morde un panino, «però a me l’idea di provare a entrare nell’aeronautica militare non dispiace». Le amiche la guardano e scoppiano a ridere.

C’è un via vai di giovani studentesse e studenti con i loro sogni e le loro paure alla Cittadella universitaria di Monserrato. Sono arrivati da tutta l’Isola per la tre giorni dedicata all’orientamento. «La nostra università cresce. È un momento importante pe tutti noi, ma soprattutto per i nostri giovani», afferma il Rettore Francesco Mola, in Cittadella per accoglierli. «È importante iscriversi e appartenere a questa comunità per costruire il proprio futuro. Lavoriamo per creare un ambiente sano e sicuro dove le nostre studentesse e i nostri studenti non solo imparano e studiano, ma diventano uomini e donne del domani».

Borsa con lo stemma dell’Università degli studi di Cagliari sulle spalle, si muovono da un’aula all’altra, un po’ spaesati, ma tanto curiosi, in cerca delle informazioni che possano indirizzarli verso la strada da intraprendere dopo il diploma. Recuperano opuscoli e dépliant sui corsi proposti, si fermano nei laboratori, chiacchierano con i docenti e cercano di carpire tutte le informazioni utili per fare la scelta giusta.

Già, perché è proprio la voce del verbo scegliere - o almeno provarci – a risuonare tra i ragazzi e le ragazze che corrono da una parte all’altra per non perdere l’appuntamento con la presentazione dei corsi.

«Medico, vorrei fare il medico», afferma senza esitare Francesco Masala, all’ultimo anno del liceo classico. «Il numero chiuso mi spaventa per i pochi posti disponibili, ma è il mio sogno fin da bambino. Ci proverò, in alternativa farò infermieristica».

E tra le novità per il prossimo anno accademico c’è proprio un corso di medicina. «Abbiamo tanti corsi nuovi, soprattutto nell’area della medicina e della tecnologia. Per esempio un corso in medicina è totalmente in lingua inglese attivato in collaborazione con università internazionali. Questo fa parte della crescita del nostro ateneo», spiega il pro rettore Gianni Fenu, evidenziando che, come lo scorso anno, anche questo i numeri sono soddisfacenti e mostrando le migliaia di studenti e studentesse che si muovono nei locali della cittadella.

«Sono molto indecisa se tentare scienze della formazione primaria o se arruolarmi nell’esercito. Adoro i bambini, ma mi affascina la divisa. Insomma ho ancora qualche dubbio, ma ancora un anno e mezzo di tempo per schiarirmi le idee», aggiunge Daniela S, 17 anni, studentessa all’istituto Mattei di Decimo.

