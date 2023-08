Giornate della solidarietà cancellate dalla crisi 

Non vivono un periodo facile i donatori di sangue della Fidas Domusnovas. Per la prima volta in 22 anni, complici problemi economici, il sodalizio che da sempre fa capo a Gianluigi Loi, deve rinunciare alle “Giornate della Solidarietà”, l’evento agostano con cui da sempre la Fidas punta a sensibilizzare sulla donazione del sangue e l’avvicinamento al volontariato.

Cancellato il consueto evento musicale e posticipata la premiazione dei donatori più assidui. Per il secondo anno di fila (e dopo oltre 20 consecutivi) stop anche alle premiazioni della borsa di studio Francesco Lamieri: la carenza di liquidità ha impedito l’avvio del progetto che proprio durante le Giornate della Solidarietà prevedeva di premiare con 5 borse di studio i 5 migliori lavori artistici sulla solidarietà svolti dagli studenti di terza media di Domusnovas, Villamassargia e Musei. Resta confermata la raccolta di sangue di lunedì, dalle 8 alle 12, in piazza Matteotti. L’obiettivo è superare le 29 sacche raccolte in aprile: «Mi rivolgo ai donatori - è l’appello di Gianluigi Loi - ai turisti, agli emigrati rientrati per la festa dell’Assunta: il vostro piccolo sacrificio può aiutare tante persone». I problemi economici dalla Fidas derivano in gran parte dal cambio nel sistema di rimborsi erogati dalla Asl. Pur non volendo sollevare polemiche Gianluigi Loi ammette le difficoltà: «Dal novembre 2022 non riceviamo alcun rimborso. Per una piccola associazione risulta così quasi impossibile portare avanti l’attività».

