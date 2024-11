Giornate della prevenzione: esami alla portata di tutti  

L'amministrazione comunale sta realizzando un ambizioso programma di prevenzione sulla salute, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nella comunità. Parte quindi la prevenzione sanitaria a favore dei cittadini, realizzata con Sardegna For You, l'associazione specializzata nell’organizzazione di giornate di prevenzione, per le più diffuse patologie in Sardegna. Un programma che parte il 9 e il 10 novembre, col primo appuntamento di una serie di screening sanitari, riservata ai cittadini di Macomer. Le "giornate di prevenzione" vengono realizzate grazie all’apporto e alla professionalità di Sardegna For You. Attraverso una rete di professionisti sanitari altamente qualificati in continua espansione, Sardegna For You offre servizi di prevenzione sanitaria e visite specialistiche a prezzi accessibili in numerose specialità. Il primo appuntamento, che si terrà nelle scuole elementari di Sertinu, sarà dedicato allo screening carotideo, aneurisma aorta addominale ed elettrocardiogramma, con referto del cardiologo, che prevede un contributo da parte del cittadino residente a Macomer pari a dieci euro. «Stiamo investendo sulla prevenzione, con un programma ambizioso che prevede altre visite, oltre il programma di screening - dice Maria Luisa Muzzu, vice sindaco, ideatrice dell'iniziativa - Vogliamo individuare precocemente eventuali patologie». Per accedere allo screening è necessario prenotarsi al numero 3517702262, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 fino alle 13 e poi dalle 13 e dalle 15 fino alle 18.30. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA