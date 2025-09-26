“Giornate del Romanico” da riscoprire 

Il Medioevo sardo torna a splendere in 70 comuni sardi con gli eventi gratuiti del calendario delle “Giornate del Romanico”. Appuntamento dal 4 al 26 ottobre, con le aperture straordinarie degli edifici di culto di epoca romanica e con le iniziative di carattere culturale. L’evento è organizzato dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico con il supporto di Regione, Fondazione di Sardegna, Diocesi, Parrocchie, Associazioni, Comuni, Pro Loco e Enti Locali.

Gli obiettivi

Commenta il presidente della Fondazione Antonello Figus: «Sarà una edizione particolarmente partecipata a cui daranno il proprio contributo le comunità ospitanti, che accoglieranno il pubblico per la visita al loro monumento di fede, ma faranno conoscere tanti altri aspetti del territorio legati all'archeologia, all'agroalimentare, alla storia, alle tradizioni e al paesaggio. Un’occasione straordinaria per conoscere la nostra Isola attraverso una diversa prospettiva».

Gli itinerari

Si parte da Ittiri, dove un laboratorio di erbe officinali restituisce antichi saperi; a Usini si svolgerà una passeggiata tra gli ulivi; per poi passare a Gesico con un percorso gastronomico; a Zeddiani con la pittura. A Cossoine la manualità prende forma nella tessitura e nell’intreccio dei cestini, mentre a Bultei la memoria porta alle antiche terme romane. Sardara invita invece a scoprire l’area archeologica e il museo di Sant’Anastasia, mentre Silanus celebra la poesia cantata e l’arte della tessitura. Masullas accoglie con il GeoMuseo del Monte Arci, Guasila con la suggestiva rievocazione di un campo medievale, e il Sinis con un itinerario che unisce la chiesa di San Giovanni alla città di Tharros. A Solarussa sarà il vino a parlare, con la degustazione di vernaccia, mentre a Ottana, Orotelli e Aritzo protagonisti sono i musei cittadini, i laboratori di maschere tradizionali e l’arte dolciaria del torrone. A Guasila sarà allestito un campo medievale e i visitatori potranno degustare pietanze con ricette dell’epoca. Una vera e propria festa diffusa, che mette al centro le comunità con il loro patrimonio di storia, chiese romaniche, paesaggi e identità: tesori a volte nascosti, ma vivi e pulsanti. Da Olbia a Quartu, da Galtellì a Pula, da Tratalias a Porto Torres, da Semestene a Villaputzu, il viaggio si snoda tra coste e paesi dell’interno, alla scoperta di una Sardegna nuova e sorprendente. Il calendario è sul sito della Fondazione.

La musica

“La Luce del Romanico” sarà l’evento serale che si potrà vivere in diversi centri, grazie all’allestimento delle chiese con la sola luce delle candele, si potrà vivere l’esperienza di una visita straordinaria alle chiese, per l’occasione saranno organizzati dei concerti. I concerti a lume di candela inizieranno il 4 ottobre a Villa San Pietro, per poi proseguire il 5 ottobre a Bosa. La settimana successiva vedrà una doppia tappa l’11 ottobre a Tratalias e a Dolianova, mentre il giorno successivo, 12 ottobre, gli appuntamenti saranno a Samassi, Porto Torres e Uta. Il calendario continua il 18 ottobre con i concerti ad Ardara e a Quartu, seguiti il 19 ottobre da quello a Cabras. Il fine settimana successivo, il 25 ottobre, il pubblico potrà scegliere tra Oschiri e Bonarcado, mentre la chiusura del mese sarà il 26 ottobre con le tappe di Ottana e Olbia.

Giochi e locande

L’altro progetto è quello delle “Locande del Romanico”: saranno 5 le locande chiamate a offrire un’accoglienza diffusa nei diversi territori. La loro missione sarà quella di fare da ponte tra l’inestimabile patrimonio romanico e il tessuto delle imprese turistiche, creando connessioni capaci di valorizzare entrambi i mondi. Ampio spazio al gioco didattico “Judikes”, pensato per le scuole e per i nostri ragazzi, ma anche per tutti coloro che desiderano mettersi alla prova in un’attività dal carattere ludico e al tempo stesso formativo, un’occasione divertente per approfondire e arricchire le proprie conoscenze sul Romanico e sul Medioevo Sardo (r ed. cult. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA