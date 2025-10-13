Giornate del Romanico, chiese storiche aperte 

Dopo Lollas la città si prepara a un altro fine settimana all’insegna della cultura. Sabato e domenica ad aprire le porte ai visitatori saranno le chiese antiche nell’ambito della nuova edizione de “Le giornate del Romanico”, promosse dal Comune, Fondazione Sardegna Isola del Romanico e Associazione Ichnusae.

Si potranno ammirare le chiese di Sant’Agata, Santa Maria di Cepola, San Forzorio, la chiesetta di San Benedetto restaurata di recente, e la chiesa di San Pietro di Ponte all’interno del cimitero. Domenica sarà attivo il servizio navetta per il tour nelle chiese dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 17.

Sabato dalle 19 nella chiesetta di San Benedetto sarà allestito un percorso scenico con i lumicini e ci sarà un concerto con Valerio Carta al pianoforte, Manuela Ragusa soprano e Carlo Cocco, tenore. Sempre sabato visite al parco di Molentargius e alle 17 la proiezione del docufilm “Sardigna Romanica” in campidanese all’ex convento dei cappuccini. Domenica escursioni al Nuraghe Diana evisite guidate a cura degli archeologi dell’Università di Cagliari in tutte le chiese dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Alle 17,30 la recita del rosario in sardo antico nella chiesa di San Benedetto. In più, apertura al territorio con esposizione di prodotti locali e la partecipazione dei viticoltori di Quartu. In piazza Azuni info point con i volontari della Pro loco. (g. da.)

