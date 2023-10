Giornate del Fai, apre la sede del Tar  

Sabato e domenica ottobre è in programma la dodicesima edizione delle Giornate Fai di Autunno. L’evento, in programma su tutto il territorio nazionale, coinvolgerà otto siti nell’isola e permetterà ai cittadini di scoprire le bellezze che li circondano. Questo grazie all’apertura di alcuni luoghi poco conosciuti o accessibili solo in via eccezionale, aperti dai volontari delle Delegazioni e Gruppi Fai della Sardegna. Un’opportunità ogni anno nuova e diversa, per accostarsi a un patrimonio eccezionale, raccontato con l’entusiasmo di tutti i cittadini che sposano la missione culturale del FAI di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

In città sarà visitabile (dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30) il palazzo del Provveditorato alle Opere Pubbliche, oggi sede della Rappresentanza del Governo in Sardegna e del Tar, in piazza del Carmine. Realizzata tra fine '800 e inizio '900, ospita numerosi edifici di pregio, alcuni dei quali sede di istituzioni pubbliche o private. In linea con gli edifici che si affacciano sulla piazza, il palazzo del Provveditorato alle Opere Pubbliche è caratterizzato da motivi di stampo eclettico, prevalentemente rinascimentali e manieristi.

Sono previste passeggiate accompagnate dalle spiegazioni degli studenti universitari del Dipartimento di Architettura sulla piazza e l'architettura dei Palazzi che vi si affacciano; dai racconti degli studenti delle scuole secondarie di primo grado sulla Cagliari romana; quelli curati dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado sull'educazione ambientale; dai contributi del Corpo Forestale della Regione Sardegna sulle attività di prevenzione ambientale. La visita si conclude all’interno del Palazzo del Provveditorato, con gli Apprendisti Ciceroni della scuola media “Alfieri”.

