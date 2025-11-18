VaiOnline
Sarroch
19 novembre 2025 alle 00:33

Giornate dedicate all’ambiente 

Tornano le Giornate della cultura ambientale: la rassegna voluta dall’amministrazione comunale, giunta alla quarta edizione, sarà dedicata quest’anno al rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

L'iniziativa mette al centro conoscenza, tradizione e sostenibilità in una rassegna bilingue, in italiano e in sardo, pensata per adulti, ragazzi e bambini.

Il primo appuntamento si terrà venerdì alle 17,30 nella Sala Coroneo della biblioteca comunale: ad aprire la rassegna sarà un open day, in occasione del quale verranno presentati i laboratori e gli appuntamenti dell’intero programma, con una lectio inaugurale dell’antropologa Claudia Zedda dal titolo “Il selvatico che ci abita”.

Presentazioni di libri, laboratori, il progetto dell’apiario comunale, la festa dell’albero e tanti altri appuntamenti: il programma 2025-2026 della rassegna sarà un percorso ricco di incontri dedicati a tutti i cittadini, ma soprattutto alle nuove generazioni. (i. m.)

