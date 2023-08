Giornate da incubo sulla 125 

«Il problema della Olbia Arzachena non è più il tempo di percorrenza, che di per sè è già un fatto inaccettabile, ma la sicurezza delle persone. Quello che sta succedendo in questi giorni è gravissimo. I politici di questo territorio dovrebbero percorrere la strada adesso e per diverse volte al giorno. Per capire che cosa stiamo rischiando»: il segretario territoriale della Cisl, Mirko Idili, sintetizza così il disappunto, e la preoccupazione di questi giorni, per la condizione della Statale 125. Una pista di Formula Uno in una mulattiera disseminata di curve a gomito.

E il traffico ora è diventato insostenibile con code chilometriche e pesanti ricadute sul traffico di Olbia, l’intasamento spesso inizia sulla sopraelevata nord della città gallurese e sino alla località di Casagliana. Imprenditori, lavoratori, artigiani, professionisti stanno chiedendo una presa di posizione forte alle organizzazioni di categoria, perché ora hanno paura di spostarsi su una direttrice fondamentale per l’economia gallurese e sarda. Chiedono anche un’azione sul piano legale, per denunciare lo stallo di tutti i progetti.

Rischio quotidiano

«Io parlo da utente – dice Idili – faccio la Statale almeno quattro volte al giorno. Hanno ragione i lavoratori stagionali, gli imprenditori, i fornitori. Siamo alla follia totale. La sezione della strada è totalmente inadeguata, insufficiente. Si vedono sorpassi pericolosissimi, mezzi commerciali che toccano i guard rail. Ma come si fa ad accettare una situazione del genere. E nella giunta regionale ci sono tanti politici galluresi, sanno benissimo di cosa parliamo». La coordinatrice del Tag Gallura (Tavolo delle associazioni di categoria), Luisa Di Lorenzo, è molto dura: «Diciamolo chiaramente, questo problema insoluto, che in questi giorni è diventato drammatico, sta danneggiando il turismo, l’immagine di Olbia e della Gallura come destinazioni. Quante persone in queste settimane hanno fatto l’esperienza di spostarsi su quella strada, cosa hanno visto? Code interminabili, incidenti e manovre pericolose per raggiungere il porto e l’aeroporto. E noi abbiamo anche le storie dei nostri iscritti, che devono mettere in conto ore in più per spostarsi da casa al posto di lavoro. La Sassari Alghero è stata sbloccata, ben venga questo importante intervento. Ma la Olbia Arzachena Palau Santa Teresa non è meno importante».

Gli artigiani

Anche Giovanni Pasella, presidente di CNA Gallura parla degli artigiani, una categoria fortemente penalizzata dalla situazione della viabilità: «Lavorare in Gallura significa perdere tempo e soldi su quella strada, un aggravio di costi inaccettabile. Quotidiano e sistematico. Paghiamo tutti i giorni per una strada promessa mille volte e mai fatta. E ora diventata troppo pericolosa».