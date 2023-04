Giornata sportiva, si replica in autunno 

Sarà riproposta il 10 settembre la seconda edizione della manifestazione “ Giornata dello Sport”, evento di aggregazione e socialità che nella prima edizione aveva riscosso un gran successo di partecipanti e pubblico. Mancano ancora circa cinque mesi, ma il gruppo di lavoro coordinato dal Tennis Tavolo Paulilatino e dall’assessorato allo Sport e Politiche giovanili del Comune di Paulilatino, è già impegnato per migliorare una manifestazione che ha grandi margini di crescita e miglioramento vista l’ottima partenza dello scorso anno. «Abbiamo ricevuto – spiega l’assessora Antonella Casula - già la disponibilità di numerose società e associazioni sportive, culturali, ricreative, artistiche, impegnate nel sociale con le quali cercheremo di organizzare anche attività estive di preparazione. C'è posto per chiunque abbia voglia di collaborare attivamente e chi è interessato può contattarci e comunicare la propria disponibilità, perché lo sport sia sempre più la passione che unisce».

L’ampia piazza ex caserme militari ben si sposa poi per accogliere le tante società e atleti che hanno confermato già la loro presenza. ( s. c. )

