Giornata regionale dei giovani Pellegrinaggio per 1500 ragazzi 

Millecinquecento ragazzi provenienti da tutta l’Isola si sono ritrovati oggi a Mogoro per la Giornata regionale dei giovani organizzata dalla Conferenza episcopale sarda. Arrivati a Masullas i ragazzi sono partiti in pellegrinaggio verso la sede dell’incontro. Poi la messa, celebrata da monsignor Corrado Melis, responsabile della Ces per la pastorale giovanile, e da monsignor Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano e Ales – Terralba.

Il pomeriggio di festa ha permesso ai giovani in arrivo da ogni angolo dell’Isola di confrontarsi e condividere le proprie esperienze di fede e di vita. «È stata una giornata memorabile», ha commentato Antonio Carta, diacono che si occupa di pastorale giovanile in Ogliastra.

RIPRODUZIONE RISERVATA