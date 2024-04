Giornata Plastic Free: ripulito dai rifiuti il cuore di Pratosardo 

I volontari Plastic Free proseguono nella pulizia della zona industriale di Pratosardo e della città. Ieri mattina in una decina si sono radunati a Larisio per liberare dai rifiuti quella che è da sempre conosciuta come un'area spesso degradata e dimenticata. Armati di guanti e di sacchetti forniti dal Comune, hanno lavorto sodo: «Abbiamo raccolto principalmente plastica, vetro e carta, ma anche ingombranti e plastica dura - racconta la referente Annalisa Monne -. Purtroppo ci sono tante macchine abbandonate, per cui quel che noi possiamo fare è la sola segnalazione. Sarà poi compito del Comune di Nuoro rintracciare il proprietario e rimuoverle, anche perché inquinano parecchio». I veicoli abbandonati sono stati segnalati più volte e se ne contano almeno un'ottantina. Di questi, una ventina si trovano in via Efisio Magnani; carcasse arrugginite, bruciate, ricche di rifiuti ingombranti, altamente pericolosi e inquinanti. Ad ogni modo, l'impegno dei volontari non si ferma e nel giro di poco più di un mese hanno raccolto quintali di rifiuti abbandonati dai più ingombranti ai più piccoli collocati tra il centro e la periferia della città. Si sono impegnati inoltre con le scuole, coinvolgendo e sensibilizzando i più giovani (sempre più attenti al tema) e i cittadini di tutte le età. La prossima passeggiata ecologica è per il 20 aprile alle ore 15 davanti al liceo artistico "Ciusa" per la raccolta dei mozziconi di sigarette. «Per facilitare la raccolta sarà possibile portare anche una scopa», precisa Monne invitando tutta la cittadinanza. (g. pit.)

