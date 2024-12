Giornata per le vittime degli errori giudiziari: c’è il no dei magistrati 

Roma. In commissione Giustizia si consuma l'ennesimo atto dello scontro tra toghe e maggioranza di governo. Alla Camera il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, ha bocciato la proposta - all’esame dei parlamentari - di istituire attraverso una legge la Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari.

«Dubito che così si possa raggiungere un risultato utile o una sensibilizzazione diffusa dell’opinione pubblica e della cittadinanza su questo tema. Il problema è rendere più attenti gli operatori di giustizia più che la collettività. Il pericolo è di indurre sfiducia pubblica nel sistema giudiziario e dare un messaggio in controtendenza rispetto alle numerose giornate in memoria della legalità», dice il leader dell'Anm.

La giornata sarebbe istituita - secondo la relazione della deputata leghista Ingrid Bisa che ha proposto la legge - il 17 giugno, giorno dell'arresto del conduttore televisivio Enzo Tortora, che nel 1983 fu sottoposto ingiustamente alla misura della custodia cautelare in carcere diventando simbolo di tutte le vittime degli errori giudiziari. Da allora - si legge nel documento - è cambiato ben poco. Ancora oggi troppi innocenti finiscono in carcere: in media 1.000 ogni anno, quasi tre al giorno, oltre 26mila negli ultimi venticinque anni. Lo Stato ha già speso in risarcimenti più di 740 milioni di euro e il conto prosegue al ritmo di 81mila euro al giorno. «La presente proposta di legge intende dare dignità e riconoscimento, seppur in modo simbolico, ai protagonisti di storie strazianti, a innocenti accusati dei reati più diversi e tremendi sulla base di prove inesistenti o senza fondamento».

Dall'Anm arrivano critiche anche sul decreto legislativo appena approvato in Consiglio dei ministri, che vieta la pubblicazione, anche parziale, delle ordinanze di custodia cautelare così come sono scritte nel documento.

