Giornata no per il 360 GG 

Nella seconda frazione non c’è partita, per quanto il 360 GG si sforzi nel cercare di riaprirla. Un salvataggio sulla linea di Parrel nega il gol a Murga, mentre Fellipe Mello al 13’ cala il poker, punendo il tentativo ospite del portiere di movimento. Quintairos colpisce la traversa, a dimostrazione della giornata storta per i bianconeri. Il Petrarca, invece, chiude la pratica con Parrel al 17’ e Benlamrabet a 39 secondi dalla fine.

La gara si complica fin da subito per i bianconeri, sotto già al 3’ per il gol di Parrel. Il 360 GG reagisce con Dani Chino ed Etzi, senza trovare il pari. La partita cambia definitivamente tra il 14’ e il 16’ con due episodi che vedono coinvolto il portiere Timm. Prima, su una rimessa laterale battuta da Foglia, l’estremo difensore brasiliano non trattiene, facendosi di fatto un autogol. Poi, su una ripartenza, viene espulso per un fallo di mano fuori area che avrebbe negato una chiara occasione da gol ai padroni di casa. Una decisione arbitrale contestata e che ha lasciato più di un dubbio. Sulla stessa punizione, Victor Mello batte Cara, appena entrato, per il 3-0 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.

Il 360 GG Monastir perde a Padova lo scontro salvezza contro il Petrarca e scivola in zona retrocessione. È stato un sabato decisamente no per la squadra di Diego Podda, sconfitta 6-0 nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Inizio in salita

La ripresa

La classifica

Il 360 GG torna così sconfitto e si vede sorpassare in classifica proprio dai padovani. Ora la squadra di Podda è al terzultimo posto, a due punti dai playout e a cinque lunghezze dalla salvezza diretta. Domani i bianconeri torneranno in campo per sfidare nuovamente il Petrarca a Padova, questa volta per il primo turno di Coppa Italia.

