Giornata missionaria, «Portiamo la pace dove ci sono i conflitti»  

«In questo momento tragico, vogliamo abbracciare tutti i confini del mondo. È come accendere un altro fuoco capace di far barriera a quello distruttore». Lo ha detto l’arcivescovo, monsignor Giuseppe Baturi, alle veglia missionaria diocesana che si è tenuta venerdì sera nella chiesa di Santa Lucia, a San Benedetto.

La stessa Chiesa cagliaritana, attraverso don Franco Crabu, don Giuseppe Spiga, don Gigi Zuncheddu, don Carlo Rotondo, e Giada Melis, missionaria consacrata, esprime concretamente il suo servizio verso le chiese di missione a Viana (Brasile), a Nanyuki (Kenya), a Iringa e Mbeya (Tanzania).

«I nostri missionari sono in Brasile, in Africa e in tante altre parti del mondo: dobbiamo riaccendere questa passione, soprattutto nei confronti delle terre in una situazione di conflitto. Naturalmente, una preghiera particolare va alla Terra Santa», ha aggiunto Baturi.

Durante la veglia, molto toccanti sono state le testimonianze dei missionari tornati dall’esperienza in Tanzania: «Ci sono voluti tre giorni e 500 chilometri di strade sterrate per raggiungere il nostro villaggio», ha raccontato Stefano Massa. «Un bambino su 23 muore prima di compiere un anno. Nel villaggio ci sono circa 8.000 anime, tra cristiani e musulmani, che convivono perfettamente. La parrocchia ospita un asilo e un piccolo pronto soccorso. Noi abbiamo contribuito con la distribuzione di farmaci portati dalla Sardegna. Ci hanno donato ciò che potevano. La celebrazione domenicale riuniva centinaia di fedeli».

Aggiunge Francesca Cadeddu: «Nella scuola primaria, dalla prima elementare alla terza media, frequentano 1.200 bambini, seguiti da 8 insegnanti, suddivisi in gruppi di circa 190 bambini per aula, ma tenaci e desiderosi di riscatto e di compiere il ciclo di studi. La visita degli ammalati ci ha ricordato che ciò che resta è solo l’amore».

RIPRODUZIONE RISERVATA