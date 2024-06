Giornata in commissariato per 80 bimbi dell’asilo 

A Macomer ottanta bambini della scuola dell’infanzia hanno invaso ieri mattina il commissariato di polizia per l’open day, giornata per la legalità voluta e organizzata dal dirigente Federico Farris. Una manifestazione resa festosa dalla presenza dei bambini e delle loro maestre, che hanno scoperto tante cose sull’attività che la polizia di Stato svolge anche su questo territorio. I bambini, dai 3 ai 5 anni, hanno seguito la spiegazione degli agenti i quali, dopo aver illustrato il lavoro svolto quotidianamente per la sicurezza di tutti, hanno mostrato le auto con la simulazione di un luogo del crimine e gli agenti della scientifica che hanno preso le impronte digitali. È stato fatto anche un percorso legato all’educazione stradale, nell’androne del commissariato, dove i bambini si sono cimentati in un particolare esame di guida, conseguendo alla fine una simbolica baby patente, consegnata dagli agenti, con gadget col simbolo della polizia di Stato. La manifestazione è stata realizzata grazie alla collaborazione della dirigente scolastica Simonetta Fadda e delle insegnanti Antonella Fadda, Fulvia Spanedda, Celina Fais, Giovanna Francesca Cuccui, Antonella Mulas, Maddalena Dedola, Giovanna Pischedda, Giovanna Giau e Raffaela Scanu. (f. o.)

