Giornata in chiaroscuro per le squadre sarde 

Sei punti sui 12 in palio, frutto di una vittoria e tre pareggi. È il bottino raccolto dalle quattro formazioni sarde nella quarta giornata del campionato di Serie D (girone G). Il Budoni mantiene l’imbattibilità e occupa la terza posizione in compagnia della Nocerina. La squadra di Raffaele Cerbone ha strappato un buon pari sul campo del Trastevere. «Abbiamo giocato su un campo difficile», dice il tecnico, «e la squadra ha fatto molto bene. Non posso che essere soddisfatto. La strada è giusta». Nel prossimo turno i biancocelesti riceveranno l’Ischia.

Avanza il Latte Dolce, che ha ottenuto la seconda vittoria stagionale al “Vanni Sanna”. La vittima di giornata è stata il San Marzano. Ora bisogna fare punti anche in trasferta. Domenica i sassaresi giocheranno sul campo della Boreale.

Primo punto lontano da casa per la Cos, ottenuto contro il Gladiator. «Un risultato che ci sta stretto», dice l’allenatore Francesco Loi, «ai punti avremmo meritato di vincere. I ragazzi hanno disputato una grande partita sotto tutti i punti di vista, di qualità e carattere. Purtroppo non siamo riusciti a finalizzare diverse occasioni. Penso alle palle gol di Loi e Floris». L’8 ottobre a Tertenia arriva il Trastevere.

Pari amaro invece per l’Atletico Uri, che sognava il bis al “Nino Martinez”. La squadra di Massimiliano Paba ha avuto il predominio del campo per quasi tutti i 90' ma, dopo il vantaggio nel primo tempo, è stata beffata nella ripresa sull’unico errore commesso. Domenica impegno esterno durissimo contro la Cavese.

