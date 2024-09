Giornata Ferrari nelle libere di Baku  

Buona partenza della Ferrari nel primo assaggio di pista in Azerbaigian. Nel venerdì di prove libere sul circuito cittadino di Baku Charles Leclerc è il più rapido nella simulazione di qualifica col tempo di 1'43"484. Al secondo posto, a soli 6 millesimi di secondo, c'è un Sergio Perez (Red Bull) che nella capitale azera si trova particolarmente a suo agio (due vittorie e cinque podi e una Sprint in sette presenze), mentre al terzo si inserisce la Mercedes di Lewis Hamilton, con 66 millesimi di ritardo dal suo futuro compagno di squadra.

Quarto tempo per Carlo Sainz davanti a alla McLaren di Oscar Piastri ed alla Red Bull di Max Verstappen, il più veloce nella sessione del mattino.

Che botta

Un venerdì 13 non è però filato completamente liscio per la scuderia di Maranello: il team del Cavallino Rampante è infatti stato chiamato agli straordinari dopo che Leclerc è finito contro le barriere di curva 15 a meno di 30 minuti dall'inizio del turno inaugurale.

Il monegasco ha perso tempo anche nella prima parte della seconda sessione a causa di un problema allo sterzo, mentre Sainz ha vissuto una giornata più lineare, prendendo confidenza man mano che accumulava giri su giri al Baku City Circuit.

Nel complesso il tracciato ha offerto un grip inferiore alle attese ed è probabile che domani si assisterà ad una evoluzione dell'asfalto maggiore del consueto. «Senza dubbio abbiamo avuto un buon ritmo anche se tra l'incidente della prima sessione e il problema allo sterzo accusato nella seconda - spiega il monegasco Leclerc - non sono riuscito a completare più di tanti giri. Sarà importante avere una FP3 senza intoppi per riuscire ad estrarre il massimo dal nostro pacchetto in qualifica». Oggi il giorno della verità per le Rosse.

