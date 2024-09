Domenica si celebra anche a Cagliari la Giornata europea della cultura ebraica, in concomitanza con altre città di 30 Paesi dell’Unione.

Come ogni anno l’Associazione Chenàbura Sardos pro Israele si fa promotrice dell’iniziativa, coordinata dall’European association for the preservation and promotion of jewish culture and heritage, sostenuta e coordinata in Italia dal Dipartimento informazione e relazioni esterne dell’Unione delle comunità ebraiche italiane.

“La famiglia ebraica europea tra valori tradizionali e adattamento alle esigenze della vita moderna” è il tema scelto quest’anno e che Chenàbura intende sviluppare attraverso una serie di eventi che si svolgeranno nell’arco della giornata dalle 9 alle 19,30 nella sede di via Lamarmora, 66.

Si parte con l’apertura al pubblico della sede istituzionale dell’associazione dove è collocato il Muce, piccolo museo di cultura ebraica, realizzato attraverso una serie di oggetti antichi e moderni che raccontano la cultura, la religione i riti di questo antico popolo. All’interno della sede verranno proiettati per l’intera mattinata filmati dedicati alla vita familiare ebraica sia di quella nucleare che comunitaria come quella dei Kibbutz. Nella sede verrà inoltre approntato il tavolo delle cerimonie per poter far comprendere al pubblico uno dei riti più sentiti nella cultura ebraica, lo Shabbat, ovvero la cena del venerdì che precede la giornata di riposo del sabato.

Il programma prevede la visita guidata dall’esperta in storia dell’arte, Roberta Carboni, che condurrà i suoi ospiti tra le vie e i luoghi dove visse la comunità ebraica cagliaritana fino al 1492. Al termine del tour, che inizierà alle 10,30 per chiudersi intorno alle 11,30 i soci dell’associazione racconteranno la vita nei Kibbutz come forma di famiglia comunitaria.

Nel pomeriggio a partire dalle 17,30 inizieranno le relazioni. Si parte con i saluti del presidente di Chenàbura Sardos pro Israele Mario Carboni per proseguire poi con il direttore dell’Associazione Bruno Spinazzola che terrà una relazione sulla famiglia Kibbutz. Alle 18,30 Daniele Zaccheddu spiegherà al pubblico quali sono le regole giuridiche che disciplinano il matrimonio ebraico, base per la nascita della famiglia.

La storia delle famiglie ebraiche devastate dalle persecuzioni naziste sarà l’argomento degli interventi dei docenti universitari Gianluca Scroccu e Andrea Corsale. Chiuderà la serata un intervento di Alessandra Addari, giornalista.

