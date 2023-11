Giornata ecologica, tra tanti rifiuti raccolto persino un lampione 

L’unione fa la forza. Ne sa qualcosa il gruppo di volontari di Is Meris, costituitosi soltanto nei giorni scorsi, che è riuscito a completare la bonifica della zona. Tutti insieme armati di buste, pinze e guanti, in poche ore hanno riempito decine di sacchi di spazzatura raccolta soltanto nel piazzale in via dei Salici: rifiuti edili, un lampione stradale, tantissimo vetro e lattine, bottiglie di plastica e un vecchio televisore.

Tra i volontari anche un pensionato di 87 anni che non manca mai alle passeggiate ecologiche. E intanto Cittadinanza Attiva Olkos nei giorni scorsi è scesa in campo anche al Poetto, nel tratto dalla Bussola al Lido Mediterraneo, con bonifiche non solo nell’arenile ma anche nel nuovo tratto della passeggiata tra le aiuole dove l’erba cresce altissima e tra la vegetazione a bordo spiaggia.

Manco a dirlo hanno recuperato prima di tutto centinaia di cicche oltre all’immancabile plastica, bottiglie e così via. La situazione rifiuti dopo la fine dell’estate e le notti della movida è per fortuna un po’ migliorata: la mattina, almeno nei giorni feriali, non si trovano più le distese di bottiglie di alcolici, abbandonate anche nel parco giochi dei bambini.

