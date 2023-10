Guanti, buste e tanta buona volontà. Da oggi il paese sarà sicuramente più pulito. Il Comune, guidato dalla sindaca Maria Sebastiana Moro chiama a raccolta i cittadini per raccogliere i rifiuti abbandonati dai soliti incivili in varie zone del territorio grazie all’evento dal titolo “Puliamo Tramatza”. Il ritrovo è previsto alle 9 nella piazza del Comune. I volontari poi si metteranno all’opera per la giornata ecologica. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA