La Asl Sulcis ha organizzato a Carloforte una giornata di vaccinazione contro il Papilloma Virus per il 20 febbraio. Sono stati già convocati i nati nel 2013, a cui è stata inviata una lettera con l’appuntamento. «Si invitano coloro che rientrano nella convocazione e che non hanno ricevuto la lettera – si legge in una nota del sindaco Stefano Rombi e dell’assessora alla Tutela della Salute Pina Opisso – a contattare l’ufficio vaccinazioni della Asl Sulcis o chiamare il numero 0781/ 6683904 la mattina, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì». L’appuntamento con la giornata vaccinale è alla Casa della Salute, è necessario presentarsi con documento di identità e tessera sanitaria. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA