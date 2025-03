Giornata di studi sulla figura di padre Raimondo Turtas 

Gesuita, studioso di storia della Chiesa moderna e contemporanea, nel 2007, nella chiesa campestre dell’Annunziata di Bitti, celebrò per la prima volta la messa totalmente in sardo, con l’autorizzazione del vescovo Pietro Meloni. A padre Raimondo Turtas, nato a Bitti nel 1931 e scomparso nel 2018, l’amministrazione comunale di Bitti dedica un convegno che si terrà sabato alle 9 al teatro Ariston. Titolo “Fede e cultura: il mondo di Raimondo Turtas. Storia, lingua e identità”. Articolato in tre sessioni, cui farà seguito un dibattito, il convegno moderato da Marilena Orunesu e Michele Tatti vedrà relatori di grande spessore: il vescovo di Nuoro Antonello Mura, Attilio Mastino, Mauro G. Sanna, Giovanni Lupinu, Michele Carta, Silvana Sanna, don Francesco Mariani, Bachisio Bandinu, monsignor Sebastiano Sanguinetti, don Antonio Pinna, Nando Buffoni, Mariantonia Fara, accanto a Diego Carru e Gloria Turtas che hanno curato la preparazione della giornata, finanziata dal settore cultura del Comune. Missionario in Madagascar, padre Turtas ha curato tante pubblicazioni. «È stato - spiega il delegato alla cultura Mario Sanna - il più importante storico della Chiesa dell’Isola, sostenitore dell’uso della lingua sarda nella liturgia». (m. d.)

