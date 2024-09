Giornata di sport, un successo 

Successo per la seconda edizione di “SportCity day” ieri, a Oliena. Per l’evento promosso dal Comune, in collaborazione con Fisdir e l’associazione Hasterix, il paese si è animato a festa dal primo mattino, con le partite di volley e basket. Alle 11.30 la premiazione in piazza Berlinguer, del maestro di boxe Celeste Farris, per gli insegnamenti trasmessi a intere generazioni. Nel pomeriggio, le lezioni di parapendio e tiro con l’arco, seguite dall’uscita in mountain bike e la corsa, grazie alle associazioni “Oliena in bike” e “Sky trail”. Fino alla grande festa delle 20.

«Siamo soddisfatti - sottolinea il sindaco Bastiano Congiu - soprattutto orgogliosi di aver aderito per il secondo anno a un evento così importante che coinvolge 160 Comuni italiani impegnati nella stessa direzione». (g. i. o.)

