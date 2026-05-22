Giornata di solidarietà contro l’endometriosi 

La Marina Militare in campo contro l’endometriosi in una giornata di solidarietà che avrà come madrina d’eccezione Maria Giovanna Cherchi.

Domani dalle 10, 30 il Comando marittimo autonomo ovest, guidato dall’ammiraglio Enrico Pacioni, aprirà le porte alla città in occasione dell’evento “ENDometriosi, rompiamo il silenzio”, promosso dal Rotary Club Cagliari Nord in collaborazione con il Dipartimento di scienze chirurgiche dell’Università diretto da Stefano Angioni.

Ospite speciale e madrina d’eccezione dell’incontro sarà Maria Giovanna Cherchi, artista profondamente legata alla Sardegna, che attraverso la sua musica ed i suoi testi porta un messaggio di consapevolezza, vicinanza e solidarietà alle donne che convivono con l’endometriosi.

L’iniziativa sostiene il progetto dedicato al Centro endometriosi dell’Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, con l’obiettivo di supportare la ricerca scientifica e contribuire all’acquisto di tecnologie diagnostiche di ultima generazione. L’organizzazione dell’evento è curata dall’associazione Isolarte, da anni impegnata nella promozione di iniziative culturali e sociali sul territorio, con il coordinamento di Maurizio Porcelli e la direzione artistica di Luigi Puddu.

L’ingresso all’Ammiragliato sarà libero e gratuito: il varco d’accesso alla suggestiva piazza sul mare che ospiterà la manifestazione sarà nella nuovissima passeggiata di Su Siccu davanti al palazzo sede del Comando di Marina Ovest.

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