Polizia di Stato.
30 novembre 2025 alle 00:22

Giornata di solidarietà con i giovani studenti  

“Viaggio tra solidarietà e storia con la polizia di Stato” è il titolo dell’iniziativa di beneficenza in programma domani, dalle 9.30 alle 12, nell’Autocentro della polizia in via Venturi 13. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Ente Galanello e “Donatorinati”, l'associazione di volontariato composta dagli appartenenti alla polizia di Stato. L'obiettivo è coniugare l'educazione alla legalità con una forte attenzione verso il sociale.

Il programma

Parteciperanno alla giornata gli alunni di tre classi dell'Istituto comprensivo “Ermanno Cortis” di Quartucciu, che raggiungeranno l’Autocentro a bordo di un autobus della polizia. All’arrivo, i giovanissimi potranno vivere un'esperienza unica, il simulatore di guida, e ammirare l'esposizione dei veicoli che hanno fatto la storia del Corpo, dalle auto d'epoca ai mezzi contemporanei.
"Abbiamo lavorato tanto con l'associazione Donatorinati per costruire l’appuntamento, che speriamo sia solo il primo di una lunga serie», spiega Ivano Argiolas, presidente dell’Ente Galanello: « Il nostro obiettivo è coinvolgere le associazioni che hanno a cuore il tema della donazione del sangue e quelle che si prendono cura dei bambini talassemici del Microcitemico Cao — come Abos, Charlie Brown e Astafos - e chi rappresenta pazienti e familiari, come Thalassa Azione e Ates».

Che cosa si farà
Il cuore dell’iniziativa sarà la solidarietà concreta: ci sarà l'autoemoteca dell'Avis provinciale per una raccolta di sangue straordinaria tra gli adulti. La presenza dei bambini rende il momento ancora più speciale. Incontrarli, e far conoscere da vicino la polizia di Stato, significa seminare nei giovani i valori della solidarietà e della responsabilità».

