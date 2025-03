Giornata di formazione per duecento studenti 

Un appuntamenti di alto livello, domani mattina nelle ex caserme Mura, dedicato agli studenti. Fa tappa a Macomer “Job skill” dell’Its della Sardegna, organizzato dall’Its di Macomer, inserito nel più ampio progetto del sistema di orientamento Sardegna, finanziato dalla Regione. All’incontro partecipano oltre 200 studenti delle quinte classi delle scuole di Macomer e della provincia di Nuoro, ospiti al centro servizi culturali. L’iniziativa ha lo scopo di dare tutte le informazioni alle cinque Its sarde. Gli studenti saranno i protagonisti della simulazione pratica sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, guidati da un esperto che li aiuterà a muoversi nel nuovo affascinante mondo. Alle 11.30, si svolgerà un convegno per discutere sull’importanza della formazione per accedere alle professioni del futuro. Verrà illustrata la riforma tecnico professionale. Parteciperanno il dirigente dell’Istituto tecnico “S. Satta” di Macomer, il presidente dell’Anpo Massimo De Pau, la presidente dell’Anci, Daniela Falconi. Alberto Masoni, coordinatore delle attività Etic/Pnrr, parlerà dell’Einstein Telescope e di investimenti e opportunità che ne derivano per gli Its. Gianluca Atzori guiderà gli studenti all’orientamento del sistema Its. (f. o.)

