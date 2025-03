Giornata delle Università: incontri, dialoghi e visite guidate 

Incontri e dialoghi con i protagonisti della vita universitaria, visite alle aule, cortili, biblioteche, musei, archivi, laboratori e collezioni archeologiche.

Oggi anche a Cagliari si celebra la Giornata nazionale delle Università, un’importante occasione di condivisione del patrimonio scientifico e culturale della comunità accademica a beneficio della società. Il tema di quest’anno è “Università svelate” per mettere in evidenza il rapporto tra Università e città.

Tra gli eventi in programma spiccano le visite guidate ai musei, agli archivi e alle collezioni dell’Ateneo, oltre a itinerari tematici alla scoperta della città, condotti da ricercatori e ricercatrici dell’Università.

Il Geotour

In particolare, si segnala il “Geotur”, una passeggiata guidata che esplora gli aspetti geologici osservabili negli affioramenti rocciosi del centro urbano di Cagliari. Il percorso si snoderà dal Polo Sa Duchessa fino alla Torre di San Pancrazio, con tappe intermedie a Buoncammino e i Giardini Pubblici. Durante il tragitto, i partecipanti avranno l’opportunità di analizzare il contenuto paleontologico e il possibile contesto paleoecologico delle formazioni rocciose incontrate lungo il cammino.

Monumenti

Un altro appuntamento imperdibile è “Il Trentapiedi dei monumenti”, un’iniziativa che, in linea con lo spirito della Giornata delle Università 2025, includerà nel suo itinerario il Palazzo del Rettorato, alcune collezioni universitarie e altri luoghi di interesse accademico, fino a raggiungere gli spazi espositivi dell’Ateneo nella Cittadella dei Musei. “Il Trentapiedi dei monumenti”, attivo dal 2012, è un convoglio a trazione umana che mira alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso itinerari progettati e animati dagli studenti dei corsi di laurea in Beni culturali e spettacolo, Archeologia, Storia dell’arte e dal dottorato di ricerca in Storia, beni culturali e studi internazionali. In occasione della celebrazione, il percorso sarà guidato da una corda arancione, elemento distintivo dell’iniziativa, che accompagnerà i partecipanti attraverso le vie del centro storico.

Il percorso avrà inizio alle 11 dal Palazzo del Rettorato, con la presenza del prorettore delegato per il Territorio e l’innovazione, Fabrizio Pilo, e si concluderà alle 12 in piazza Arsenale, dove si svolgeranno una serie di incontri e dialoghi con i protagonisti della vita universitaria e una visita eccezionale alle collezioni archeologiche nel loro nuovo spazio espositivo.

Sarà inoltre possibile visitare, senza prenotazione, il Muacc - Museo universitario per le arti e le culture contemporanee (via Santa Croce, 63) dalle 10 alle 18, il museo delle cere anatomiche di Clemente Susini (piazza Arsenale 1) dalle 10 alle 18 e il museo sardo di Antropologia ed Etnografia (Cittadella Universitaria di Monserrato), dalle 9,30 alle 13.

