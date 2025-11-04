Giornata delle Forze armate, le celebrazioni 

Quartucciu celebra questa mattina la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze armate - che commemora la fine della Prima guerra mondiale - con la consueta cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale in onore dei caduti. In collaborazione con i parroci delle comunità di San Pietro Pascasio e San Giorgio Martire, la commemorazione si terrà nella chiesetta di Sant’Efisio dalle 10.30 all’interno del cimitero, dove verrà impartita la benedizione della corona d’alloro.

«Sarà un onore partecipare come vicesindaca – ha spiegato l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini – in accordo con i parroci delle due comunità. Per quest’anno la manifestazione si terrà nella chiesetta del cimitero di Quartucciu. La Polizia municipale porterà una corona d’alloro nella piazza dei monumenti ai caduti». La celebrazione si concluderà con la deposizione della corona presso il monumento ai caduti in piazza Dante.

