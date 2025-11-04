VaiOnline
Quartucciu.
04 novembre 2025 alle 01:22

Giornata delle Forze armate, le celebrazioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quartucciu celebra questa mattina la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze armate - che commemora la fine della Prima guerra mondiale - con la consueta cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale in onore dei caduti. In collaborazione con i parroci delle comunità di San Pietro Pascasio e San Giorgio Martire, la commemorazione si terrà nella chiesetta di Sant’Efisio dalle 10.30 all’interno del cimitero, dove verrà impartita la benedizione della corona d’alloro.
«Sarà un onore partecipare come vicesindaca – ha spiegato l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini – in accordo con i parroci delle due comunità. Per quest’anno la manifestazione si terrà nella chiesetta del cimitero di Quartucciu. La Polizia municipale porterà una corona d’alloro nella piazza dei monumenti ai caduti». La celebrazione si concluderà con la deposizione della corona presso il monumento ai caduti in piazza Dante.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 