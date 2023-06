Sono state numerose, in tutta l’Isola, le iniziative per la Giornata mondiale dell’ambiente. Nel parco di Monte Urpinu, a Cagliari, oltre trecento bambini della scuola “Lilliu” hanno adottato cento alberi, in quello di Monte Claro gli studenti di nove scuole del territorio sono stati premiati per aver portato avanti iniziative contro lo spreco idrico, energetico, alimentare e di promozione della raccolta differenziata.

