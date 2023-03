Giornata dell’acqua, incubo siccità 

Un consumo «vampirico» dell'acqua mette a rischio miliardi di persone nel mondo. L'Onu rilancia l'allarme nella Giornata mondiale dell'acqua, avvertendo sui rischi di un’imminente crisi globale. E in Italia, fa sapere l'Ispra, in trent’anni (dal 1991 al 2020) la disponibilità di risorsa idrica è diminuita del 20%. «Non c’è un minuto da perdere», è l'appello del segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, alla seconda Conferenza sull'acqua (la prima fu nel 1977) al Palazzo di Vetro di New York. Obiettivo del summit con ministri e capi di Stato, è «mobilitare la comunità internazionale per realizzare un programma d'azione all'altezza della sfida», spiega la direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay. Aggiungendo: «Non si può costruire pace e giustizia in un mondo che ha sete».

Il richiamo di Francesco

Sul tema interviene anche il Pontefice, alla fine dell’udienza generale: «L'acqua non può essere oggetto di sprechi o abusi, o motivo di guerre, ma va preservata a beneficio nostro e delle generazioni future». Poi l'auspicio che la Conferenza «possa accelerare le iniziative in favore di quanti soffrono la scarsità di acqua».

Cifre allarmanti

La Giornata mondiale fu istituita nel 1992. Ieri ha avuto come tema “Accelerare il cambiamento” per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria. Per l'Onu, due miliardi di persone non hanno accesso ad acqua potabile sicura e 3,6 miliardi a servizi sanitari affidabili. Due motivi per i quali, secondo Unicef e Oms, ogni anno almeno 1,4 milioni di persone, molte delle quali bambini, muoiono. Metà delle strutture di assistenza sanitaria non hanno acqua e sapone o igienizzanti per le mani a base di alcol.