Giornata della vista, visite di prevenzione 

Anche Oristano celebra la Giornata mondiale della vista promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e l’Unione italiana ciechi. Oggi nelle principali piazze cittadine e nelle scuole primarie del Comune sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione. Nell’ambulatorio di via Michele Pira, per tutta la giornata, saranno eseguite visite di prevenzione gratuite. Per prenotarsi è necessario contattare i numeri 0783/73842 oppure 335/1855665. ( m. g. )

